Facebook czy Facebank? "Libra to będzie coś więcej niż kryptowaluta"

Z dokumentacji technicznej (tzw. white paper) dowiadujemy się, że "Libra ma dać większy dostęp do lepszych, tańszych i otwartych usług finansowych". Przy pomocy kryptowaluty będzie można płacić za różne rzeczy poprzez Messengera czy w WhatsAppie.

Mark Zuckerberg i jego specjaliści nie działają jednak w pojedynkę. Lista partnerów biznesowych przy projekcie Libra jest imponująca: są tam m.in. PayPal, Visa, Mastercard, PayU, eBay, Spotify czy Uber. To by oznaczało, że do ludzi trafi pierwszy, uniwersalny system płatności online.

- Facebook dąży do stworzenia globalnej waluty, która docelowo ma zastąpić waluty fiducjarne (np. dolary, euro, złotówki – przyp. red.). Pracodawcy będą płacić w Libra pensje. Freelancerzy będą otrzymywać Libra od klientów jednym kliknięciem na Messengerze – komentuje przedsiębiorca i ekspert rynku blockchain Kamil Stasiak.

Obejrzyj: Polski BLIK globalnie zbliżeniowy. Prezes Mastercard o polskich innowacjach

Ludwik Sobolewski, prezes platformy crowdfundingowej Emerging Europe Marketplace, a w przeszłości szef Giełdy Papierów Wartościowych, uważa że Facebook pójdzie o krok dalej. Dzięki nowemu, jednolitemu systemowi będzie mógł sprawie pobierać płatności od innych marek za swoje własne usługi.

- Pomysł wydaje mi się genialny, a zarazem genialnie prosty. Facebook jest największą siecią, a zarazem łączy to umiejętnie z tym obiegiem środków płatniczych, który nie jest autoryzowane przez państwa i banki centralne. To koncepcja, na której oparte są kryptowaluty – komentuje Ludwik Sobolewski w programie "Money. To się liczy".

Facebook stworzy nie tylko własną kryptowalutę, własny blockchain, ale też swoją mobilną aplikację Calibra, która będzie służyła do rozliczeń. Narzędzie ma być integralną częścią wspomnianych wcześniej aplikacji WhatsApp i Messenger.

W teorii wszystko brzmi wspaniale, jednak eksperci mają jedną, zasadnicza wątpliwość: czy ten projekt będzie bezpieczny? Facebook, który już jest ogromnym centrum danych o swoich dwóch miliardach użytkowników, będzie wiedział jeszcze więcej.

Dziś Facebook wie już, jak wyglądamy, co jemy, gdzie spędzamy wakacje. Wie, jak nazywają się nasi znajomi, zwierzęta, ulubione zespoły i firmy. Wie, co czujemy. A teraz dowie się, co mamy w portfelach.

Zdaniem analityków z Binance Research Libra może nieźle namieszać na rynkach finansowych. Jeśli projekt rzeczywiście się powiedzie, będzie można zaobserwować zmniejszenie uzależnienia od dolara w handlu globalnym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące