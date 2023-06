Kobieta straciła blisko 190 tys.zł. Oszukano ją na "zdalny pulpit"

Mateusz 11 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Ale powiedz komuś że nie używasz płatności internetowych to Cię zakraczą! A kto mi zagwarantuje, że jakiś oszust nie zainstaluje u mnie keyloggera albo nie postawi w pokoju podsłuchu nagrywającego kliknięcia klawiatury. W wielkich bankach tak się boją, że dostęp do serwerowni jest monitorowany i tylko bardzo dobrze sprawdzeni użytkownicy mają do nich dostęp, ale też włamania zdarzają się nawet w bardzo dużych instytucjach. Tu nie można winić kobiety. Ten system autentyfikacji i dostępu nie jest pewny bo bardzo wrażliwy na pomyłki ludzkie, a ja daję sobie prawo żeby się mylić bo jestem tylko człowiekiem. Jedynie płacenie gotówką, trzymanie oszczędności w dobrach materialnych gwarantuje mi pewność, że nie zostanę wydojony przez jakiegoś hakera. Bo kto do końca zna chociażby Windowsa czy Linuxa. Nie każdy jest specjalistą cybersecurity i nie każdy np. wie jak powinno być złożone hasło. Swoją drogą 65 latka z takimi pieniędzmi? Na koncie? Ludzie mają za dużo pieniędzy.