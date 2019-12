Kredyty po nowemu. W 2020 r. wejdzie w życie kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej

W III kwartale 2019 r. banki udzieliły 59 707 kredytów hipotecznych o rekordowej wartości 16,874 mld zł. Niemal 100% z nich oprocentowanych było według zmiennych stóp procentowych. Ta sytuacja może zmienić się już w przyszłym roku. W Rekomendacji S KNF znalazły się zapisy mówiące o tym, że bank powinien umożliwić klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową –dotyczy to również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie niniejszej Rekomendacji.

KNF oczekuje też, że rekomendacja zostanie wprowadzona przez banki i oddziały instytucji kredytowych nie później niż do ostatniego dnia 2020 r. (banki spółdzielcze dostały na jej wprowadzenie więcej czasu – do końca 2022 r.)

Kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej w Polsce – sytuacja obecna

W ING Banku Śląskim i Santander Banku Polska kredytem hipotecznym ze stałą stopą procentową możesz sfinansować dowolny cel mieszkaniowy. PKO BP ogranicza dostępne cele kredytowania do nabycia nieruchomości na rynku wtórnym, spłaty kredytu mieszkaniowego w innym banku i refinansowania poniesionych kosztów na cele mieszkaniowe.

W Santander Banku Polska w okresie pierwszych 5 lat obowiązuje oprocentowanie 3,85%.

PKO BP nie podaje konkretnej wysokości oprocentowania, ograniczając się do informacji, że składa się ono z 5-letniej stałej stopy bazowej i marży banku. Z przykładu reprezentatywnego wynika, że w pierwszym roku oprocentowanie wynosi 2,70%, od drugiego do piątego roku – 3,47%, a 5-letnia stopa bazowa to 1,6% rocznie.