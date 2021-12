Największy pośrednik kredytowy w Polsce złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

ssdd 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

No i dobrze, to był lewy biznes w którym zatrudniano ludzi bez znajomości rynków finansowych, do naciągania na polisolokaty. Ci ludzie nie byli doradcami finansowymi, a zwykłymi agentami ubezpieczeniowymi po ustawionym egzaminie. Kiedyś chciałem skorzystać z usług takiego, jak tylko usłyszał jaką kwotę chcę zainwestować, zaświeciły mu się oczy i od razu proponował mi polisolokatę, w głowie pewnie kalkulując swoją prowizję. Jak zapytałem o dywersyfikację to nawet o takiej prostej rzeczy nic nie wiedział. I mam nadzieję, że podobne firmy też ogłoszą upadłość.