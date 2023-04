Polacy nadpłacają kredyty czy wydłużają okres kredytowania?

Nadpłata kredytu hipotecznego – czy się opłaca?

Na pytanie, czy nadpłata kredytu hipotecznego jest opłacalna, trudno jest odpowiedzieć wprost. To, o ile może obniżyć się miesięczna rata kredytu, zależy m.in. od kwoty pozostałej do spłaty i kwoty, jaką nadpłaci klient. Znaczenie ma też pozostały okres kredytowania.

O ile może zmniejszyć się rata? Pokażemy to na przykładzie kredytu mieszkaniowego udzielonego w 2018 r. na 25 lat (data spłaty to 12 kwietnia 2043 r.). Założyliśmy, że:

Czy można wydłużyć okres kredytowania?

Jeśli będziemy chcieli płacić niższą ratę, możemy złożyć do banku wniosek o wydłużenie okresu kredytowania. Kiedy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, podpiszemy z bankiem aneks zmieniający umowę kredytu. Raty kredytu będą wówczas niższe, zwiększy się za to kwota do spłaty.