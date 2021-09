Polskie banki w ogonie UE, gorzej jest tylko w Grecji. Stały się nieatrakcyjne dla inwestorów

GallAntonin 32 min. temu zgłoś do moderacji 3 6 Odpowiedz

I bardzo dobrze. Za Balcerowicza nabijano wartość polskiej waluty wysokimi stopami procentowymi, co przyciągało do Polski kapitał, ale bynajmniej nie inwestycyjny, a spekulacyjny zarabiający na lokatach. Pamiętam też aferę z przekrętem na kursie polskiej waluty. Za wysoka wartość polskiej waluty skutecznie hamowała opłacalny eksport i była czynnikiem wpływającym bardzo niekorzystnie na poziom płac w Polsce. Wysokie stopy procentowe hamowały też popyt na kredyty inwestycyjne, ale Balcerowicz miał to.. w głębokim poważaniu, co sam powiedział. Jak zaczął przegrywać głosowania o ciągłe podwyżki stóp procentowych, to wyleciał z prezesa RPP i skończyło się szaleństwo ze zbyt wysokimi stopami procentowymi, ale i ze schładzaniem gospodarki itd. Szkoda, że te swoje mądrości o liberalizmie, czy wolnym rynku, czy wolnej konkurencji wciska studentom. Tyle już złego zrobił, że powinien zniknąć, zapaść się pod ziemię, gadać zza krat, albo coś w tym rodzaju.