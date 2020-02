Santander może wyjść z Polski. Przetasowanie na rynku bankowym?

Co na to sama Grupa Santander? Jak informuje Parkiet, hiszpański właściciel 66 proc. akcji polskiego banku odsyła do zapewnień prezes Any Botin, która przekonywała, iż nie zamierza sprzedawać polskiego oddziału. Zapewniła też, że jest on równie ważną częścią grupy co banki w Hiszpanii, USA czy Anglii.