Szwajcarski gigant szuka ratunku. Sprzeda część biznesu

Jak opisywaliśmy, Credit Suisse ma problemy finansowe z powodu inwestycyjnej części swojej działalności . W tle są m.in. nieudane transakcje i afery. Szwajcarski bank ma jednak plan naprawczy, który ma postawić go na nogi. Jak informuje "Financial Times", chodzi m.in. o sprzedanie niektórych biznesów, posiadanych przez bank.

Credit Suisse sprzeda część biznesu w ramach restrukturyzacji?

Według "FT", Credit Suisse miałby pozbyć się m.in. udziałów w SIX Group - spółce zarządzającej szwajcarską giełdą. Na sprzedaż ma też być wystawiony pakiet akcji Allfunds, hiszpańskiej firmy inwestycyjnej, a także dwa specjalistyczne banki - Pfandbriefbank i Bank-Now oraz Swisscard, spółka płatnicza stworzona we współpracy z Amerixan Express.

Obecnie akcje Credit Suisse są najtańsze w historii - w piątek kurs wynosił 4,41 franków szwajcarskich, co daje bankowi wycenę rzędu 11 mld franków. To stan nieco lepszy niż kilka dni wcześniej, kiedy wartość instytucji spadła do najniższego poziomu w historii - poniżej 10 mld franków.