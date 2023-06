Trudna sytuacja Azotów. Koncern zwrócił się do banków

Grupa Azoty zwróciła się do banków

Dlatego też tarnowskie Azoty i zależne od nich Zakłady Chemiczne Police wspólnie wystąpiły do banków z wnioskiem o czasowe zawieszenie stosowania niektórych zapisów w umowach. Spółka chce, by nie obowiązywały one w okresie od końca czerwca do końca grudnia 2024 r.