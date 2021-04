Węgry. Zięć Orbana dostał pomoc, która mu się nie należała

Kryslc 37 min. temu zgłoś do moderacji 55 0 Odpowiedz

Polak Węgier dwa bratanki hehehe do złodziejstwa i do szklanki. Pozytywne jest to że my w Polsce o tych machlojkach wiemy bo mamy wolne media a Węgrzy nic nie wiedzą bo wszystko jest w rękach Orbana.