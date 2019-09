Wyłudzili 1,2 mln zł. Oszukali 200 klientów banku

Policja zatrzymała 33 i 35-latka, a sąd na podstawie zgromadzonych materiałów zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu - informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu .

Dwaj mężczyźni wyłudzili w sumie 1,2 mln zł. Oszukali ponad 200 osób. Wysyłali fałszywe powiadomienia do klientów jednego z banków. W ten sposób uzyskiwali dane dostępowe. Z kont przeprowadzali liczne transakcje, wyprowadzając pieniądze.

Obu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. To jednak nie jedyni zatrzymani. Jak informuje policja, w tej sprawie zatrzymane zostały do tej pory cztery osoby.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl