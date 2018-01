Prezydent Andrzej Duda w Davos: jesteśmy tu po to, by promować Polskę, żeby realizować polskie interesy

Fot. Pawel Wiśniewski/EAST NEWS - Ja jestem tutaj pierwszy - podkreślił Andrzej Duda.

To jest miejsce, gdzie następuje promocja, to jest trochę jak targi . My się tu prezentujemy, my się tutaj przedstawimy, my tutaj rozmawiamy. Być może na przyszłość trzeba będzie pomyśleć o polskim pawilonie w Davos - powiedział prezydent w wywiadzie dla Polskiego Radia 24.

Prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Mateuszem Morawieckim przebywa w Davos, gdzie bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym.

- My jesteśmy w Davos żeby promować Polskę, żeby realizować polskie interesy. I taki jest cel mój, jako prezydenta, taki jest cel pana premiera. Ja jestem tutaj pierwszy raz - zaznaczył Duda.

- Być może na przyszłość trzeba będzie pomyśleć o polskim pawilonie w Davos - powiedział Duda. Dodał, że w Davos jest obecny bank Pekao, który organizuje tam spotkania i na jedno z nich sam jest zaproszony.

Prezydent mówił też o "budowaniu relacji polsko-amerykańskich. - Największym kamieniem milowym w ostatnim czasie była wizyta prezydenta Donalda Trumpa u nas, teraz przyjeżdża jego bliski współpracownik. I cieszę się, że będziemy mogli się spotkać - powiedział, nawiązując do zbliżającej się wizyty sekretarza stanu Rexa Tillersona w Warszawie.

Jak ujawnił, trwają rozmowy na temat spotkania z Donaldem Trumpem w USA. - Nasi współpracownicy nad tym pracują. Nie można tego wykluczyć. Obiecałem też odwiedzenie Polonii, planowana jest więc także moja wizyta w Chicago - powiedział prezydent.