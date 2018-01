Pierwsza taka promocja Polski w Davos. Bank Pekao S.A. na 48. Światowym Forum Ekonomicznym

Fot. materiały prasowe Bank Pekao S.A. gościł grupę znakomitych gości na organizowanym przez siebie panelu

Polska to świetne miejsce do inwestycji - taka jest najkrótsza konkluzja wypowiedzi gości panelu dyskusyjnego organizowanego przez Pekao S.A. w Davos. Wydarzenie miało miejsce w pierwszym dniu Światowego Forum Ekonomicznego.

Bank Pekao S.A. gościł grupę znakomitych gości na organizowanym przez siebie panelu i lunchu. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. prezes wywodzącej się z Hiszpanii grupy firm budowlanych Ferrovial - Rafael del Pino, wiceprezes Hinduja Bank - Shanu Hinduja, czy przedstawiciel włoskiej grupy odzieżowej Ferragamo - Rafael Ferragamo. „Ambasadorami” Polski podczas dyskusji byli prezes NBP prof. Adam Glapiński oraz przewodniczący KNF Marek Chrzanowski. W imieniu gospodarza - Pekao S.A. dyskusję prowadzili prezes zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezes zarządu Roksana Ciurysek-Gedir.

Polska powinna mieć silniejszy głos w Davos. Stać nas na to:

Dyskusja toczyła się wokół dwóch tematów: polskiej gospodarki i Polski, jako dobrego miejsca do inwestycji, oraz sukcesji w biznesach rodzinnych.

- Polska jest otwarta na inwestycje. Mamy konserwatywną, przewidywalną politykę monetarną, mocne przywiązanie do członkostwa w UE oraz wysoki poziom produktywności przekładający się na wzrost gospodarczy - powiedział prof. Adam Glapiński.

Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF deklarował z kolei pozytywne zmiany zachodzące w regulatorze rynku finansowego: - Zmieniamy KNF w ten sposób, aby urząd był bardziej nastawiony prorynkowo, bardziej otwarty na potrzeby ludzi, dla których jesteśmy i działamy. Mogę zapewnić, że każdy przedsiębiorca chcący rozwijać w Polsce swój biznes, chcący realizować swoje idee, będzie traktowany na takich samych, równych zasadach.

Pozytywne nastawienie do inwestowania w Polsce potwierdzili, dzieląc się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami zaproszeni goście. Jednym z nich był Lance Uglla, prezes IHS Markit specjalizującej się w ekonomicznej, finansowej i przedmiotowej analizie rynków. Jego firma kilka miesięcy temu otworzyła w Gdańsku nowe biuro. Zatrudniająca już ponad 200 specjalistów od analizy danych firma, zamierza w ciągu 12-15 miesięcy podwoić zatrudnienie. - Chcemy rozwijać się w Polsce. Jakość pracy, zaangażowanie ludzi, poziom zarządzania - wszystko to jest na fantastycznym poziomie - stwierdził Lance Uglla. Z kolei Leonardo Ferragamo z włoskiej grupy odzieżowej Ferragamo poinformował, że jego firma przymierza się do otwarcia sklepów nad Wisłą.

Michał Krupiński podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat Forum i obecności w Davos. - To ważne dla nas, żeby tu być. Widzimy coraz większe przywiązanie do polityki protekcjonizmu gospodarczego na całym świecie, a my chcemy pokazać, że jako kraj wysoko cenimy sobie wspólną przyszłość - powiedział Michał Krupiński.

Roksana Ciurysek-Gedir, która od początku stycznia pełni funkcję wiceprezes nadzorującą prace Pionu Bankowości Prywatnej, dodała: "Polska gospodarka odnosi coraz większe sukcesy". - Obserwujemy, jak kolejne pokolenie przedsiębiorców przejmuje stery w firmach rodzinnych i jesteśmy gotowi, aby jako bank być ich partnerem w budowaniu własnego sukcesu - powiedziała.