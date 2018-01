Andrzej Duda i Michał Krupiński promują Polskę w Davos. Przekonują świat, by inwestował u nas

- Promocja stale rosnącego potencjału polskiej gospodarki jest jednym z priorytetów mojej prezydentury - powiedział Andrzej Duda podczas kolejnego dnia Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. - Jesteśmy tu po to, by przekonać międzynarodowe korporacje do inwestycji w Polsce - dodał Michał Krupiński, prezes Pekao.

Podczas kolejnego dnia 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Bank Pekao S.A. zorganizował spotkanie z przedstawicielami dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw oraz potencjalnych inwestorów w Polsce. Honorowym gościem był Prezydent RP Andrzej Duda.

Celem spotkania była promocja Polski jako kraju przyjaznego inwestorom. Prezes Banku Pekao S.A Michał Krupiński razem z wiceprezes Roksaną Ciurysek-Gedir i wiceprezesem Andrzejem Kopyrskim przekonywali światowy biznes, że nasz kraj to dobre miejsce do budowania partnerstwa gospodarczego. Do Polski inwestorów przekonywał też prezydent.

Andrzej Duda komentuje okładkę WSJ: zawiera wiele nieprawd

- Promocja stale rosnącego potencjału polskiej gospodarki jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Podczas zagranicznych wizyt, dokładam wszelkich starań, aby ułatwić naszym przedsiębiorcom międzynarodową ekspansję. Dla mnie, jako prezydenta RP, jest niesłychanie ważne, aby wspierać budowanie rozpoznawalnych na świecie polskich marek, które będą w stanie z sukcesem konkurować na arenie globalnej. Cieszę się, że Bank Pekao S.A. wspiera ten sam cel - powiedział Andrzej Duda.

W spotkaniu zorganizowanym przez Pekao wzięło udział kilkunastu właścicieli globalnych grup kapitałowych oraz przedstawiciele międzynarodowych środowisk naukowych.

- Jesteśmy w Davos po to, aby przekonać międzynarodowe korporacje do inwestycji w Polsce. Nasza gospodarka ma wiele atutów, atrakcyjnych dla zagranicznych inwestorów. Są to z jednej strony świetnie wykształcone kadry, a z drugiej szeroki rynek wewnętrzny, charakteryzujący się rosnącą konsumpcją, spadającym bezrobociem, co z kolei przekłada się na szybki wzrost gospodarczy. Jestem niezmiernie dumny, że w spotkaniu wziął udział Pan Prezydent Andrzej Duda. Właśnie takie wspólne działania, zarówno firm, jak i przedstawicieli najwyższych władz naszego kraju, są najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu - powiedział Michał Krupiński, prezes Pekao.

Na międzynarodowe kompetencje banku uwagę zwrócili członkowie Zarządu Pekao S.A.

- Bank rozważa otwarcie nowych oddziałów poza granicami naszego kraju. To pozwoli jeszcze lepiej wspierać polski biznes na świecie - stwierdziła Roksana Ciurysek-Gedir, wiceprezes Pekao.

Bank Pekao S.A., jako polski bank międzynarodowy, ma duże doświadczenie w obsłudze finansowej obcych grup kapitałowych.

- Wiele takich firm działających na rynku polskim jest naszymi klientami. Poprzez spotkania takie jak dzisiaj, pokazujemy, że jako bank możemy być bramą do polskiego rynku dla międzynarodowych korporacji, oferując im nie tylko obsługę bankową na światowym poziomie, ale unikalną wiedzę o możliwościach inwestycyjnych w Polsce - dodała Roksana Ciurysek-Gedir.

Nawiązała też do panelu zorganizowanego w Davos przez Pekao S.A. o sukcesji w firmach rodzinnych.

- Polskie firmy rodzinne bardzo dynamicznie rosną. Polska powoli staje się dla nich za mała. Chcemy umożliwić im kontakt ze światowymi inwestorami, aby mogły wyjść ze swoją działalnością zagranicę i poszerzać rynki, na których działają - powiedziała wiceprezes Pekao.