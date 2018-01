Forum ekonomiczne w Davos. Prezes Pekao ostrzega przed "najsłabszym ogniwem" światowej gospodarki

Prezes banku Pekao Michał Krupiński podczas jednego z paneli dyskusyjnych w Davos mówił, że blockchain to dla banków szansa, której nie mogą przegapić. Wyraził też obawy o stan światowej gospodarki.

- Gdy nie można dostrzec braku równowagi w gospodarce światowej, zawsze trzeba być świadomym tego, co stanowi jej najsłabsze ogniwo - stwierdził Krupiński.

Prezes Pekao wziął udział w dyskusji panelowej "Technologia blockchain a banki" podczas 48. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Organizatorem i gospodarzem panelu była telewizja CNBC.

Wideo: dlaczego Sebastian Kulczyk przyjechał do Davos?

- Bank Pekao S.A. bada możliwość zastosowania technologii blockchain - powiedział Krupiński. - Banki muszą na to spojrzeć w ten sposób: to uciekający pociąg, którego nie można zatrzymać. Albo do niego wskoczymy, albo ryzykujemy potrącenie. Co więcej, Bank Pekao S.A. chce prowadzić ten pociąg - zadeklarował.

- Jest bardzo wiele procesów i mechanizmów, które możemy unowocześnić i sprawić, że będą jeszcze bardziej wydajne - ocenił.

Prezes Pekao podkreślił, że technologia blockchain może znaleźć zastosowanie także w innych sektorach, na przykład w ubezpieczeniach, gdzie może pomóc w ograniczeniu skali wyłudzeń.

Blockchain, czyli rozproszony rejestr to technologia, która kojarzona jest głównie z kryptowalutami, ale jej zastosowanie jest dużo szersze.

"Once you're not able to find an imbalance in the global economy, I think you should always be aware of what is the weakest link." - Michal Krupinski, CEO of Bank Pekao, has concerns for the global economy despite its positive mood #wef18 pic.twitter.com/8WLH6HYl3Y