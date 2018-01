Rusza World Economic Forum w Davos. Śledź, co się dzieje na najważniejszej konferencji biznesowej świata na money.pl

Fot. Gian Ehrenzeller/Keystone

W szwajcarskim Davos we wtorek rusza najważniejsze konferencja świata - World Economic Forum. Nie mogło na niej zabraknąć największego medium biznesowego w polskim internecie. Przez najbliższe dni zapraszamy do śledzenia na money.pl o czym debatują i rozmawiają czołowi ekonomiści, biznesmeni i politycy świata.

Prezydent USA Donald Trump, kanclerz Niemiec Angela Merkel czy szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde to jedni z najważniejszy gości tegorocznego World Economic Forum. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki, a ze strony biznesu także szef banku Pekao S.A. Michał Krupiński. Na tego typu wydarzeniu po prostu nie mogło zabraknąć money.pl.

Relacje z Davos już od wtorku zdawać będzie na money.pl nasz specjalny wysłannik Mateusz Ratajczak. Poza tekstami będzie pokazywał także otoczkę Davos na naszym Facebooku i Twitterze.

Od wtorku na money.pl w specjalnej sekcji Davos 2018 możecie sprawdzać, co dzieje się na World Economic Forum. Będziemy informować czy zdaniem miliardera Davida Rubensteina czeka nas kolejny globalny kryzys (debata The Next Financial Crisis?) oraz czy szef nowojorskiej giełdy Thomas Farley ma problem ze spółkami, które nie chcą być notowane na jego parkiecie (debata What Is Happening to IPOs?). W sumie zrelacjonujemy specjalnie dla money.pl kilkanaście debat, paneli i konferencji prasowych.

Chcemy dzięki temu oderwać się od codziennej polityki i opisów kolejnych problemów przedsiębiorców w Polsce, a skupić się na dalszej perspektywie. Przekazać Wam to czym żyje świat i co może się w światowej gospodarce wydarzyć w najbliższych latach. Zapraszamy więc na money.pl.