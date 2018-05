Wiceprezes grupy Impel: Ukraińcy nas ratują, ale rząd wszystko komplikuje

- Rząd chciał uprościć zatrudnianie pracowników z Ukrainy, ale wszystko skomplikował - mówi Jakub Dzik. Wiceprezes grupy Impel przyznaje, że obcokrajowcy ratują sytuację na polskim rynku pracy.

- Do tej pory pracodawca szedł do powiatowego urzędu pracy i zgłaszał zamiar zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Rząd chciał wszystko uprościć, ale nieco to wszystko skomplikował - opowiada wiceszef Impela.

- Teraz składa się oświadczenie. A ono ma charakter procedury administracyjnej. To oznacza, że w dużych miastach pracodawca czeka 30 dni, a nawet i więcej, na uzyskanie takiej zgody - tłumaczy.

Zdaniem Dzika, często kończy się tak, że pracownik, który ma tyle czekać, po prostu wybiera szarą strefę. - Albo kraje zachodniej Europy - dodaje wiceprezes grupy Impel.

