13. emerytura. Sejm przegłosował ustawę

Za przyjęciem ustawy głosowało 432 posłów. Przeciw była jedna osoba, 9 się wstrzymało.

Wcześniej poprawki do projektu złożyła opozycja. Politycy Koalicji Obywatelskiej chcieli zmiany źródeł finansowania dodatkowych świadczeń.

Według projektu, źródłem finansowania "trzynastek" mają być pieniądze zgromadzone w Funduszu Solidarnościowym - powołanym w celu wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Oglądaj też:13 emerytura. W kwietniu bardziej opłaca się złożyć wniosek niż w maju

Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają, że projekt dodatkowych świadczeń dla emerytów poprą, ale nie w obecnym kształcie.

- Szanowni państwo, nie ma, nie było i nigdy nie będzie naszej zgody na to, żebyście państwo te emerytury tak naprawdę wypłacali z funduszu, który tworzyliście w 2018 roku i mówiliście (...), że jest to fundusz na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Oszukaliście państwo osoby niepełnosprawne. Nie ma na to naszej zgody - powiedziała w czasie sejmowej debaty Marzena Okła-Drewnowicz, posłanka KO.

Z kolei posłowie Lewicy chcieli, by do ustawy wprowadzono kryterium dochodowe, od którego zależałoby przyznanie świadczenia. Projekt ustawy, po drugim czytaniu, wrócił do komisji.

Po trzecim czytaniu poprawki odrzucono, a ustawę przyjęto.

Rządowy projekt dotyczącego wypłat "trzynastek" zakłada, że świadczenie nie będzie już "jednorazowe", a wypłacane rok rocznie - na przełomie marca i kwietnia. Dostanie je każdy emeryt i rencista. Świadczenie będzie wypłacane w wysokości obowiązującej emerytury minimalnej, w 2020 r. będzie to 1200 zł brutto, czyli na rękę emeryci i renciści dostaną w tym roku dodatkowo ok. 930 zł.

- Wypełniamy zobowiązanie dotyczące trzynastej emerytury. To wyraz solidarności, który sprawia, że los emerytów i rencistów będzie poprawiony. Oddajemy sprawiedliwość emerytom i rencistom. Dzielimy się z nimi owocami wzrostu gospodarczego - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego czytania projektu ustawy.

Wypłaty 13 emerytury mają się rozpocząć 1 kwietnia. Jak zapowiedział w sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, "trzynasta emerytura będzie wypłacana już na stałe, bez względu na kalendarze wyborcze".

Jak szacuje ministerstwo rodziny, 13 emerytura w 2020 r. zostanie wypłacone ok. 9,8 mln osób. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 - ok. 22,7 mld zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: gospodarka , wiadomości , emerytury , 13 emerytura

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące