Czternasta emerytura po raz drugi. Premier obiecał dodatkowe świadczenie

To zaskoczenie, ponieważ w ubiegłym roku tzw. czternastkę wprowadzono jako świadczenie jednorazowe. Teraz szef rządu obiecuje, że zostanie wypłacone drugi raz.

"Czternastka" przyznawana jest z automatu i nie trzeba składać o nią żadnego dodatkowego wniosku. Otrzymają ją osoby, które będą miały prawo do emerytury lub renty.

- Zastosujemy specjalny mechanizm waloryzacyjny, o wiele miliardów wyższy niż ten, do którego jesteśmy zobowiązani ustawowo. Świadczenia emerytalne od 1 marca wzrosną o 7 proc., to bezprecedensowy wzrost. To najwyższa waloryzacja od 15 lat - stwierdził szef rządu.