Czternastki opóźnione? Brakuje kluczowego dokumentu

emeryt samodz... 6 min. temu

No i znowu faworyzują tych co sobie nie wypracowali przyzwoitej emerytury bo i po co i tak dostaną kolejny socjal z pieniędzy podatnika. No i widzicie głupki, po co pracowaliście całe życie i staraliście się aby więcej zarabiać i płacić najwyższe składki. I po co wam to było?