Emerytury specjalne. Ratunek dla tych, którzy nie mają szansy na "normalne" świadczenia. Są warunki

O specjalnych emeryturach pisze "Gazeta Wyborcza". Najczęściej przyznawane są w wysokości świadczenia minimalnego – do końca lutego to 1200 zł brutto, a od marca 1250 zł brutto.

Prezes ZUS każdą sprawę rozpatruje indywidualnie, a przepisy nie regulują sztywno powyższych kwestii. Przykładowo, nie przesądzają (punkt 1), jak długo wnioskodawca pracował i odprowadzał składki ani przy jakim wieku (punkt 3) można mówić, że to właśnie on odpowiada za to, że wnioskodawca nie jest w stanie podjąć pracy.

A co to znaczy, że "nie ma niezbędnych środków do utrzymania"? To kolejna kwestia uznaniowa. "Gazeta Wyborcza" podaje przykład kobiety, której wniosek o świadczenie został odrzucony, gdyż wychowywała ona dziecko, na które zasądzone były alimenty w wysokości 3 tys. zł miesięcznie. "Dochód na osobę w rodzinie wynosił więc 1,5 tys. zł, a to za dużo, aby świadczenie specjalne przyznać" – tak ZUS miał tłumaczyć odmowę.