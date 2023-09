Wyższa kwota wolna nie wyklucza 13. i 14 emerytury. Tusk: "Chcemy wprowadzić ludzki porządek"

Jas 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Już wprowadzał porządek przez osiem lat swojego panowania i co z tego wyszło, sprzedane spółki skarbu państwa, zniszczona armia, mafie grasowaly, wiek emerytalny do góry, dbał o interesy niemiecki ruskich, teraz chce ponownie wprowadzić tzw. Ludzki porządek, może to być tak że pół Polski będzie pod panowaniem ruskich a druga część niemiecka. Uchowaj nas Boże przed taki. I ludzmi