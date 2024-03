Niemiecki system emerytalny pod presją. Jest plan

Wyż demograficzny lat 1955-1969 właśnie wkracza w wiek emerytalny. Niemcy żyją dłużej, a siła robocza nie rośnie w równym tempie. To rodzi pytanie, kto i z jakich środków będzie wypłacał emerytury - pisze "Deutsche Welle".

Niemiecki system emerytalny, który powstał w 1889 roku, opiera się na publicznych ubezpieczeniach emerytalnych. Podobnie jak w Polsce emerytury są wypłacane ze składek ubezpieczeniowych pracowników, co jest nazywane "umową międzypokoleniową".

Ponadto, na utrzymanie systemu emerytalnego przeznaczana jest znaczna część budżetu państwa. W 2024 roku do funduszu emerytalnego wpłynie 127 miliardów euro, co stanowi jedną trzecią wszystkich wydatków rządowych. Szacuje się, że do 2050 roku ta suma prawie się podwoi.