Lewica wpadła na pomysł dokonania zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt nowelizacji trafił już do Sejmu. Przewiduje on m.in. zwiększenie puli osób uprawnionych do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego, bezpłatnych leków oraz podwyższenie kwoty dodatku kombatanckiego.