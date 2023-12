Ostatnie takie podwyżki dla emerytów. Policzyli, o ile wzrosną świadczenia

Waloryzacja rent i emerytur odbywa się co roku 1 marca. Ostatnie projekcje NBP mówią o inflacji 11,4 proc. w 2023 r. i właśnie taką waloryzację "Fakt" założył na przyszły rok. Co to oznacza? Minimalna emerytura wzrosłaby z 1588,44 zł brutto do 1759,62 zł. W przeliczeniu "na rękę" oznacza to podwyżkę z 1445,48 zł do 1610,26 zł netto.