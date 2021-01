PPK. Posłowie PiS do niego namawiają, ale sami za pracowników nie zapłacą

Posłowie PiS są zwolennikami PPK i zachęcają wszystkich do tej formy oszczędzania. Okazuje się, że to tylko deklaracje, bo przyjęli przepisy, które zwalniają ich – jako pracodawców – od dopłacania do przyszłych emerytur pracowników swoich biur. PFR przekonuje, że to błędna analiza przepisów.