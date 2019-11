Pracownicze Plany Kapitałowe. We wtorek ostatni dzień dla firm

Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie PPK w polskich firmach, przypomina: 12 listopada to kolejna już kluczowa data dla właścicieli firm.

Najpierw do 25 września trzeba było porozumieć się z pracownikami w sprawie wyboru instytucji zarządzającej PPK w danej firmie. Zazwyczaj była to firma ubezpieczeniowa lub inna instytucja finansowa. Później - do 25 października - firma musiała podpisać z nią umowę o zarządzanie.