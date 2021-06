Pracownicze Plany Kapitałowe. Tak na emeryturę oszczędza 3 mln osób

MM51 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Oszczędzałem na emeryturę a teraz przez zerowe oprocentowanie jestem rok w rok okradany przez moje państwo ( w tym roku co najmniej 5 % ). Niby pieniędzy tyle samo ale wartość nabywcza maleje w oczach i to dużo więcej niż oficjalne 5 % To kara za oszczędzanie i odpowiedzialne myślenie o swojej przyszłości. A rozdawnictwo pieniędzy za pożyczone i wydrukowane kwitnie - finał łatwo przewidzieć