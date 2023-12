Tak zmienią się emerytury i wypłaty. Są "tabelki Tuska"

- Limit wydatków pozwoli na zrealizowanie takich wydatków, jak zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli o 30 proc., a nauczycieli początkujących o 33 proc. Zwiększone zostaną uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy. Zapewniliśmy wydatki na finansowanie in vitro w kwocie 500 mln zł, 180 mln zł subwencji na działalność Polskiej Akademii Nauki, na dofinansowanie modernizacji domów studenckich 150 mln zł, a na działalność telefonu zaufania dla dzieci 10 mln zł - wyliczał minister finansów.

Tak zmienią się emerytury

"Fakt" przypomina, że waloryzacja emerytur i rent nie może być niższa niż inflacja. A to oznacza kolejny wzrost wysokości świadczeń. Obecnie minimalna emerytura to 1588,44 zł, ale na koniec kadencji Sejmu skoczy do blisko 2 tys. zł.