Idzie wielka waloryzacja. Emerytury w górę. To efekt inflacji

Kolox 8 min. temu

Powiedzmy w końcu ludziom PRAWDE!! że 13 i 14 emerytura to OKRADANIE tych co płacą skladki teraz i będą płacic w przyszłości. Wśrod wskaźników do wyliczania emerytury jest prognozowana dalsza długość trwania życia przy założeniu że rok ma 12 miesięcy a nie 13 czy 14. Więc brakujący kapitał tworzy dziurę którą będą musieli zasypać kolejni składkowicze!!! Ich emerytury bedą musiały być przez to niższe!!