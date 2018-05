System emerytalny a ustawa o PPK

Fot. EAST NEWS Zbigniew Derdziuk, były prezes ZUS

Od kilku miesięcy trwa ożywiona dyskusja na temat stworzenia w Polsce programu oszczędzania na emeryturę pod nazwą Pracownicze Plany Kapitałowe. Rząd proceduje projekt ustawy tworzący kolejne czwarte już instytucje do oszczędzania w trzecim filarze - pisze dla money.pl Zbigniew Derdziuk, członek Komitetu Dialogu Społecznego KIG i były prezes ZUS.



Jest to niezwykle ważne i potrzebne rozstrzygnięcie szczególnie w kontekście zmian systemu emerytalnego w Polsce, jakie dokonały się w okresie ostatnich 85 lat, kiedy uchwalono ustawę unifikującą systemy emerytalne trzech zaborców, jakie istniały na terytorium Polski po odzyskaniu niepodległości. Wokół funkcjonowania systemu powstało wiele mitów i skrajnych stanowisk od takich, którzy wierzą, że emerytury wypłacane przez państwo są niezagrożone i nie ma potrzeby oszczędzania.

Inna grupa uważa, że nie ma co płacić składek, bo i tak ich emerytura będzie niska albo jej nie będzie wcale. Jeszcze inni mówią: ja mam własne pieniądze, oszczędzam i nie liczę na państwo. Wiele osób nie przyswoiło sobie jeszcze zmiany, jaka dokonała się w roku 1999, kiedy przeszliśmy z systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki. Mają wyobrażenie o emeryturach na podstawie świadczeń swoich rodziców lub dziadków, którzy niezależnie, czy zarabiali mniej lub więcej, to i tak otrzymują emerytury.

Złożony mechanizm

System emerytalny jest złożonym mechanizmem, którego skutki ujawniają się po latach. Tak jak średnie trwanie życia wynosi obecnie dla kobiet 81,9 lat, to pomijając okres dzieciństwa, dorosły człowiek ma do czynienia z systemem emerytalnym przez ponad 60 lat. Bowiem najpierw statystycznie około 40 lat płaci składki, a potem przez ponad 20 lat pobiera emeryturę.

To oznacza, że zmiany dokonywane w danym momencie oddziaływają na co najmniej trzy pokolenia. A w percepcji społecznej horyzont postrzegania systemu też jest rozciągnięty w czasie. Zmiany w systemie emerytalnym mają istotne znaczenie dla życia publicznego i ich wymiar jest wzmacniany przez wiele czynników otoczenia zewnętrznego. Takich jak struktura demograficzna, poziom rozwoju gospodarczego, rynek pracy czy też konkretne regulacje prawne. Czynniki historyczne mają tu swoje niebagatelne znaczenie i są determinantą lub wzorcem dla danego momentu wprowadzenia zmian.

Przeszłość ma tu znaczenie

Czy dzisiaj warto nawiązywać do historii, w tym do okresu dwudziestolecia? Można i warto, bowiem tamto doświadczenie uczyło jak budować spójne postrzeganie publicznego systemu zabezpieczenia na starość. Dlatego warto spojrzeć na system emerytalny w Polsce, który kształtował się po odzyskaniu niepodległości i jakie były jego wyzwania i ograniczenia. Przede wszystkim system emerytalny w Polsce po 1918 wykazywał ogromne zróżnicowanie wynikające z różnych modeli w poszczególnych zaborach.

Mieszkańcy poszczególnych zaborów mieli różne uprawnienia, przyzwyczajenia i postawy na okres starości wynikające z historycznych uwarunkowań. Niepodległe państwo polskie po okresie zaborów potrzebowało 15 lat, żeby uchwalić ustawę scaleniową, która to została uchwalona 85 lat temu, czyli w kwietniu 1933 r.

W tamtym czasie system emerytalny był budowany niemal od początku. Wprowadzono dla pracowników i pracodawców nowe obowiązki płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne. Określono uprawnienia wymagane do przejścia na emeryturę. W pierwszym okresie objęto ubezpieczeniem emerytalnym szeroką grupę pracowników w różnym wieku, którzy dopiero po przepracowaniu co najmniej 200 tygodni i opłacaniu składek nabywali uprawnienia emerytalne.

To oznaczało, że przez cztery lata większość osób, które wchodziły w system, nie otrzymywało świadczeń, a składki płacone przez nich były kumulowane, bo nie było uprawnionych do świadczeń. To pozwoliło stworzyć fundusz kapitałowy, którym zarządzał Zakład Ubezpieczeń Społecznych i który inwestował środki w rozwój Polski, między innymi budował Gdynię, czy nowe mieszkania w Warszawie. Fundusz, który zarabiał i tworzył fundusz rezerwowy na kolejne lata.

Dla pracodawców i pracowników było to po prostu zwiększenie bieżących obciążeń w celu zabezpieczenia przyszłości, zwiększenie kosztów pracy. Ale też wiele czynników sprzyjało wdrożeniu takiego systemu. Struktura demograficzna w tamtym okresie była bardzo korzystna. Dzietność była bardzo wysoka, nie tak jak dzisiaj. Według rocznika statystycznego GUS z 1939 roku, ludność Polski w latach 1921-931 zwiększyła się z 27,4 mln do 35,1 mln.

W latach 1923-25 rocznie rodziło się ponad milion dzieci, a w kolejnych latach do wojny, powyżej 950 tys., co po uwzględnieniu zgonów dawało przyrost ludności o ponad pół miliona osób rocznie. Na rynek pracy wchodziły coraz to liczniejsze roczniki, a czas życia był znacznie krótszy niż obecny. Przeciętne dalsze trwanie życia dla chłopca, który przeżył jeden rok, wynosiło 56,9 lat, a dla rocznej dziewczynki 58,7 lat. (Z powodu umieralności niemowląt ten wskaźnik dla noworodków wynosił odpowiednio 48,2 lat chłopcy i 51,4 lat dziewczynki). Współczynnik obciążenia między pracującymi i płacącymi składki a korzystającymi ze świadczeń był bardzo korzystny na rzecz pracujących.

Należy dodać, że ogromne grupy pracujących, w tym robotnicy rolni, nie były objęte ubezpieczeniem. Kolejne grupy wchodziły w system ubezpieczeń wraz z migracją ze wsi do miast.



Po wojnie demografia także sprzyjała, szczególnie wysoka była fala wyżu z lat pięćdziesiątych i kolejna w latach osiemdziesiątych. Dzietność w latach 50-tych wynosiła 3,8 a w okres transformacji w 1989 r. weszliśmy ze współczynnikiem dzietności 2,1. Mieliśmy bardzo młode społeczeństwo. Ponadto industrializacja i migracja ze wsi do miast zwiększały liczbę płacących składki na ubezpieczenia społeczne.

Do lat 90 tych XX wieku Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jako system wyodrębniony z budżetu, miał nadwyżkę składek nad świadczeniami, którą socjalistyczne państwo przeznaczało na inne cele. Nie akumulując tych środków, jak dokonywano tego w krajach zachodnich.

Emerytury były wypłacane w oparciu o system tzw. zdefiniowanego świadczenia, to znaczy, że dla osoby posiadającej staż co najmniej 20 lat, ustalano świadczenie na poziomie 24 proc. średniego wynagrodzenia powiększone o 1,3 proc. procenta za okres ubezpieczenia kiedy płacono składki oraz 0,7 proc., gdy dana osoba była ubezpieczona, ale nie płaciła składek jak np. studia, urlop wychowawczy czy służba wojskowa. Do wyliczenia przyjmowano wynagrodzenie z wybranych najlepszych 10 lat, ale nie więcej niż 250 proc. rocznego średniego wynagrodzenia. Tak nadal dzisiaj jest wyliczany kapitał początkowy dla osób pracujących do 1999 roku.

