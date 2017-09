Beata Szydło została "Człowiekiem Roku" Forum Ekonomicznego w Krynicy. Firmą roku został Alior Bank

Fot. PAP/Grzegorz Momot Premier Beata Szydło z Nagrodą Człowieka Roku XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

Beata Szydło została laureatką "Nagrody Człowieka Roku" Forum Ekonomicznego w Krynicy. Z kolei Firmą Roku został Alior Bank. Nagrodę specjalną Forum Ekonomicznego w Krynicy otrzymał prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili.

Aktualizacja 22:19

Decyzja Rady Programowej Forum jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ za faworyta uważano wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Rok temu nagrodę zdobył Viktor Orbán, a dwa lata temu - Jarosław Kaczyński.

- Ja jestem zaledwie kapitanem drużyny, która ma za zadanie zmieniać Polskę - powiedziała Beata Szydło. I dodała: "tylko, kiedy gramy w drużynie, jesteśmy w stanie osiągnąć wielkie rzeczy". - To jest nagroda dla całego naszego środowiska - podkreśliła.

Beata Szydło, odbierając z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego nagrodę Człowieka Roku Forum Ekonomicznego w Krynicy, powiedziała: "dziękuję bardzo serdecznie biało-czerwonej drużynie, która zwyciężyła, tej, która była na szlaku podróży kampanijnej ówczesnego kandydata na prezydenta, obecnie prezydenta pana Andrzej Dudy i tej drużynie kampanijnej z wyborów parlamentarnych".

Premier Szydło podziękowała także Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi PiS. - To jego wizja, jego determinacja i stworzenie drużyny, która ruszyła w Polskę zaowocowało potem zwycięstwami, które odnieśliśmy - powiedziała. I podkreśliła: "Wygraliśmy, bo byliśmy drużyną". Wskazała również, że to dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, Polska może być państwem docenianym, nie tylko jako silna gospodarka, ale "państwem bezpiecznym, w którym po prostu zaczyna się ludziom dobrze żyć".

Premier @BeataSzydlo w #Krynica2017: Mogę śmiało powiedzieć, że nie ma w tym rządzie ministra, który nie ma się czym poszczycić. -- Kancelaria Premiera (@PremierRP) 5 września 2017

Szczególne podziękowania premier skierowała do wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego i za Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. W wystąpieniu Beata Szydło wyjaśniała, że ten Plan został stworzony, by "zmienić życie zwykłych Polaków, żeby dać poczucie godnego życia".

Premier skierowała również podziękowania do ministrów oraz ludziom, którzy - jak wskazała - pomagali pisać program PiS. - Ja jestem zaledwie tylko i wyłącznie kapitanem drużyny, która ma zmieniać Polskę. Bo tak naprawdę to jest nagroda wszystkich: moich koleżanek i kolegów, którzy siedzą tutaj na sali, którzy pracują na co dzień w rządzie bardzo ciężko, którzy wprowadzają te projekty, programy - powiedziała premier.

- To jest moja rola, żeby ta drużyna cały czas była razem - zadeklarowała Beata Szydło.

Firma Roku: Alior Bank

Podczas gali została także wręczona nagroda dla Firmy Roku krynickiego Forum Ekonomicznego. Laureatem został Alior Bank, a nagrodę odebrał Michał Chyczewski, prezes Alior Bank.

Prezes banku przypomniał, że "Dzięki transakcji przyjęcia wydzielonej części banku BPH suma bilansowa Alior Banku wzrosła do ponad 60 miliardów złotych, a udział w rynku przekroczył 5 proc." I podkreślił, że do tej transakcji nie doszłoby, gdyby nie "wizja repolonizacji rządu pod kierownictwem premier Beaty Szydło".

Polub money.pl na Facebook:

Nagrodę specjalną otrzymał prezydent Gruzji Giorgi Margwelaszwili.