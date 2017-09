Rząd PiS ugina się pod presją ws. handlu w niedziele. Jest nowa propozycja

Fot. WP

Najpierw dwie wolne niedziele w miesiącu, a po roku trzy. Tak może wyglądać wkrótce handel w Polsce. Plany rządu minister Elżbieta Rafalska przedstawiła w Krynicy w rozmowie z money.pl.

Jeszcze w połowie sierpnia minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska twierdziła, że propozycją, która może pogodzić zwolenników i przeciwników zmian, będą dwie wolne niedziele w miesiącu. Teraz potwierdza, że takie rozwiązanie jest bardzo realne do wprowadzenia od stycznia 2018 r. Nazywa je "rozsądniejszym" niż propozycja "Solidarności". Nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach zakaz mógłby obejmować już trzy niedziele.

Przypomnijmy, że Piotr Duda, szef "Solidarności", po raz kolejny napomniał ostatnio rząd w tej sprawie . - Chciałbym zwrócić się do rządzących i do partii Prawo i Sprawiedliwość. Jak rozmawiam z wami, to wszyscy mówicie: "jesteśmy na tak". A mam na myśli projekt obywatelski o wolne niedziele. Ale jakoś projekt rok czasu jest w parlamencie i nie może znaleźć swojego pozytywnego finału - stwierdził.

