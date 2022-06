Fundusz Dostępności szansą na pokonanie barier architektonicznych

Brak windy czy podjazdu dla wózka stanowi często wyzwanie m.in. dla seniorów i opiekunów małych dzieci. W przeszłości budynki wznoszono bez infrastruktury niezbędnej do normalnego funkcjonowania dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Współcześnie spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i podmioty publiczne nie zawsze dysponują odpowiednimi funduszami, by móc samodzielnie nadrobić zaległości w tym obszarze. Rosnące koszty inwestycji oraz stopy procentowe ograniczają ich możliwości likwidacji barier architektonicznych. Ponadto starzenie się społeczeństwa wpływa na wzrost zapotrzebowania na odpowiednią infrastrukturę, która pomoże uniknąć wykluczenia z aktywnego udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług.