Szydło: Pracujemy nad projektem emerytur dla mam

- Budżet na przyszły rok jest w Sejmie. Wszystkie programy, które rozpoczęliśmy, będą kontynuowane w kolejnych latach. Mamy program żłobkowy i przedszkolny. Teraz także dojdą programy żywieniowe i medyczne w szkołach. Chodzi o to, by uczniowie mieli dostęp do stomatologa i pielęgniarki. Jest też projekt ustawy o emeryturach dla mam, które urodziły co najmniej czworo dzieci. Dokument trafił do konsultacji międzyrządowych – powiedziała Szydło w RMF FM.