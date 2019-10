4fun Media miało 1,28 mln zł straty netto, 1,67 mln zł straty EBIT w I poł. 2019

poziomie działalności operacyjnej grupa odnotowała stratę w wysokości 1,67 mln zł w porównaniu do 5,74 mln zł zysku w 2018 roku (spadek marży operacyjnej z poziomu 22% do -6%), wyjaśniono.

"Z powodów opisanych powyżej, poziom EBITDA w porównywalnym okresie obniżył się o 89% z poziomu 7 099 tysięcy złotych w 2018 roku do 758 tysięcy w 2019 roku. Powodem tego spadku była przede wszystkim strata poniesiona w segmencie e-commerce na poziomie 2 893 tysięcy złotych (sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu oraz z działalności produkcyjnej), strata w segmencie telewizyjnym na poziomie 292 tysięcy złotych oraz znacząco niższy poziom EBITDA w przypadku działalności agencji reklamowej (594 tysięcy złotych vs. 1 443 tysięcy złotych, co oznacza spadek rok do roku o 59%). Należy jednak zauważyć, iż w przypadku reklamy zewnętrznej (segment DOOH), wskaźnik EBITDA wzrósł z 2 882 tysięcy złotych w 2018 roku do 3 041 tysięcy złotych w roku bieżącym (wzrost o 5,5%)" - czytamy dalej.