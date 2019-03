"MRPiPSGOVPL przygotowało projekt ustawy #Rodzina500+, która m.in. uchyla kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego. Dziś projekt ustawy przekazywany jest do konsultacji społecznych" - czytamy na profilu Kancelarii Premiera w serwisie Twitter.

Kancelaria Premiera podkreśliła, że obecnie ze świadczenia 500+ korzysta ok. 3,6 mln dzieci. Dzięki zmianom w programie świadczenie to otrzyma ok. 6,8 mln, czyli prawie dwa razy więcej osób niż do tej pory.