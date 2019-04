Abris Capital Partners sprzedał spółkę CheMeS funduszowi Innova Capital

Abris CEE Mid-Market Fund II zainwestował w CheMeS w 2015 roku, przejmując jego większościowy pakiet udziałów. Przez ostatnie 3,5 roku wdrożono ambitny program inwestycyjny i produkcyjny. Rozpoczęto wymagającą produkcję laminowanych tub, postawiono także na rozwój i profesjonalizację organizacji. Dzięki temu firma wydatnie zwiększyła swoje moce sprzedażowe i operacyjne oraz potwierdziła swoją mocną pozycję rozpoznawalnego gracza na rynku etykiet. Aktualnie do grona stałych klientów CheMeS zaliczają się zarówno uznane giełdowe spółki , jak również średniej wielkości przedsiębiorstwa z całej Europy, działające w branżach FMCG, takich jak kosmetyczna, środków higieny osobistej, produkcja żywności czy logistyka, podano.

"Mamy ogromną satysfakcję, że mogliśmy wesprzeć w realizacji ambitnych planów rozwojowych polską, rodzinną firmę, działającą na rynku od ponad 25 lat. Razem z Maciejem Szperlińskim i kluczową kadrą menadżerską zrealizowaliśmy cele biznesowe wyznaczone na początku naszej współpracy. Z dumą przekazujemy stery nowemu właścicielowi, który daje możliwość dalszego dynamicznego rozwoju CheMeS" - powiedział dyrektor inwestycyjny w Abris Capital Partners Ltd. Edgar Koleśnik, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy dumni, że staliśmy się udziałowcem w tak rozpoznawalnej spółce w sektorze etykiet, jaką jest CheMeS. Pragniemy wspomóc firmę i jej kadrę kierowniczą w dalszej realizacji ambitnych planów rozwoju na tym bardzo perspektywicznym rynku. Zarówno Embe Press, jak i CheMeS to czołowi gracze w sektorze etykiet w Polsce, o komplementarnej ofercie produktowej oraz różnorodnych grupach klientów, co stanowi o wysokiej atrakcyjności obu tych inwestycji z perspektywy funduszu" - powiedział dyrektor zarządzający Innova Capital Michał Wojdyła.

Abris Capital Partners to firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowo-Wschodniej. Aktywa pod zarządem Abris Capital Partners Ltd. wynoszą prawie 1,3 mld euro. Fundusze Abris zrealizowały w ciągu minionej dekady ponad 21 inwestycji w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród spółek, które dynamicznie rozwinęły się pod ich skrzydłami w Polsce, znalazły się m.in. Siódemka, Novago, Masterlease oraz Alumetal. Aktualnie prowadzone projekty inwestycyjne Abris to między innymi Graal oraz Cargounit.