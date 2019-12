Accolade inwestuje w planowany Panattoni Park Bydgoszcz II, warty ok.30 mln euro

"Zakup działki w Bydgoszczy pod Panattoni Park Bydgoszcz II to kontynuacja strategii firmy, zakładającej realizację inwestycji w miejscach o największym potencjale rozwoju. Kolejny park w Bydgoszczy, w który zainwestuje Accolade będzie miał dogodną lokalizację w granicach administracyjnych miasta, z dobrym dostępem do środków transportu miejskiego. Powstanie zaledwie kilka minut jazdy od istniejącego już, należącego do Accolade, Panattoni Parku Bydgoszcz i w zależności od profilu najemców zatrudnionych tu będzie ok. 200-300 osób" - czytamy w komunikacie.