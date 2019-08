ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

Chociaż dynamika zatrudnienia w innowacyjnych firmach wyhamowuje, to wciąż jest wyższa od ogółu rynku, który wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie kwiecień-czerwiec zwiększył zatrudnienie o 2,7% (spadek o 0,4 pkt. proc. vs I kw. 2019 r.). W wyniku tego Wskaźnik Nowoczesnej Gospodarki zwiększył się i wyniósł 105,4, podano.

"Zarówno firmy Nowoczesnej Gospodarki, jak i ogół rynku od kilku kwartałów zatrudniają z coraz mniejszą dynamiką wzrostu. Może to wynikać z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się polscy pracodawcy. A tych na rynku pracy z kwartału na kwartał jest coraz więcej, np. rosnące koszty prowadzenia biznesu, regulacje dot. zezwolenia na pracę cudzoziemców, większe wymagania kandydatów. Szczególnie niepokojący dla pracodawców jest najniższy od 1990 r. poziom bezrobocia , wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3%. Jest to efekt zarówno początku sezonu prac tymczasowych , jak i aktywizacji permanentnie bezrobotnych przez urzędy powiatowe. Możemy się jednak spodziewać, że taka sytuacja będzie utrzymywała się przez najbliższe miesiące. Jak pokazuje raport ADP Polska, innowacyjne firmy są lepiej przygotowane na taką ewentualność" - powiedziała szefowa pionu zarządzania zasobami ludzkimi w ADP Polska Anna Barbachowska, cytowana w komunikacie.

Na wzrost w Nowoczesnej Gospodarce w II kw. zapracowały głównie przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 500 osób, które w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. zwiększyły zatrudnienie o 7,74%. Historycznie większy wynik odnotowały one tylko w II kw. 2018 r. (+7,82% vs II kw. 2017 r.) i IV kw. 2018 r. (+7,62% vs IV kw. 2017 r.). Równocześnie można zaobserwować wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia w dużych firmach (+4,69% vs II kw. 2018 r.). W wyniku tego różnica między małymi i dużymi przedsiębiorstwami wzrosła do rekordowego 3,05 pkt proc., podano również.