Aegon chce mieć 'istotny udział' w rynku PPK

Aegon przedstawił szczegółowy schemat opłat za zarządzanie, zgodnie z którym spadają one wraz ze zmniejszaniem się udziału części akcyjnej w funduszu. W funduszach z największym udziałem akcji, wymagających najbardziej aktywnego zarządzania, będą one niższe od opłat maksymalnych i wyniosą 0,49%. Natomiast w funduszach o najniższym udziale akcji spadną one do poziomu 0,20%, a więc będą o ponad połowę niższe od maksymalnego limitu opłat, podano także.