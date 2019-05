Aegon PTE zostało zarejestrowane w ewidencji PPK

"Aegon PTE zarejestrowało fundusze zdefiniowanej daty pod koniec lutego br., a na początku kwietnia złożyło do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek o wpis do ewidencji PPK, który właśnie został pozytywnie rozpatrzony. Oznacza to, że Aegon PTE jest jedną z pierwszych instytucji finansowych, która ma prawo oferować PPK pracodawcom" - czytamy w komunikacie.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie wdrażany stopniowo, a każdy pracodawca jest zobowiązany do objęcia nim wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, którym odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne. Pierwsze firmy, zatrudniające minimum 250 pracowników, zaczną się stosować do Ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. Mniejsi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 50 osób, mają czas do 1 stycznia 2020 r. Obowiązkiem utworzenia PPK od 1 lipca 2020 r. zostaną objęte firmy zatrudniające przynajmniej 20 pracowników, a w ostatniej kolejności, bo od 1 stycznia 2021 r. do ustawy zaczną się stosować jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostali pracodawcy.