Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 12,4% r/r, wskaźnik NPL: 4,42% w I kw

"Pożyczki gotówkowe osiągnęły nowy rekord kwartalny nowej sprzedaży w wysokości 988 mln zł w I kw. 2019 r. Było to możliwe m.in. dzięki zwiększeniu udziału kanałów cyfrowych w procesie sprzedaży z 37% rok wcześniej do 48% w I kw. 2019 r. Sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych utrzymuje solidne poziomy kwartalne i osiągnęła wartość 856 mln zł w I kw. 2019 r., co oznacza 14% wzrost rok do roku" - czytamy dalej.