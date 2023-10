Akcje Orlenu najtańsze od miesięcy. Czy to ma związek z niskimi cenami paliw?

Orlen tanieje na giełdzie. Najtaniej od miesięcy

We wtorek kurs akcji Orlenu spadł do wartości 57,85 zł . Wtorkowy kurs jest najniższy zarówno w skali miesiąca, jak i w ujęciu trzymiesięcznym.

Orlen traci przez paliwa? Głos eksperta

Wtorkowa wartość indeksu WIG20 oscyluje wokół 1865 punktów. Jest najniższa od 30 dni. Spadek wartości indeksu rozpoczął się na przełomie lipca i sierpnia, kiedy to osiągnął wartość przekraczającą 2000 punktów. Była to też wartość najwyższa w przeciągu roku.

W tym okresie widoczne są dwa minima - w październiku ubiegłego roku WIG20 opadł pod próg 1400 puntów. Szybko jednak rósł osiągając wartość ponad 1900 punktów już w styczniu. Trzymał tę wartość do marca, kiedy to opadł poniżej 1700 pkt, by odrabiać straty aż do sierpnia, kiedy to zaczął się trwający wciąż spadek.