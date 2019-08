Akcjonariusze Infoscanu zatwierdzili umowę ws. pozyskania finansowania

Transakcja zakłada emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości 50 000 zł każda. Obligacje będą oferowane w 6 transzach o wartości nominalnej 750 tys. zł każda oraz 33 transzach o wartości nominalnej 500 tys. zł każda, w związku z czym Infoscan może pozyskać od Inwestora nawet 21 mln zł. Spółka zaznacza jednocześnie, że jest to wartość maksymalna, a obligacje dla Inwestora będą emitowane tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia określonego zapotrzebowania, wskazano w komunikacie.

"Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że akcjonariusze spółki dostrzegli istotność umowy dla dalszego rozwoju Infoscanu. Środki pozyskane od inwestora mają dla nas znaczenie strategiczne. Pozwolą one rozpocząć ponownie proces uzyskania certyfikacji FDA oraz pomogą nam sfinansować ekspansje na kolejne rynki. Planujemy także cały czas rozwijać nasze urządzenie i platformę telemedyczną, aby były jeszcze bardziej innowacyjne i jeszcze bardziej unikatowe" - skomentował prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie dokonało również zmian w radzie nadzorczej spółki. Powołano Tomasza Nowowiejskiego, który pełnił funkcję prezesa spółki od stycznia do marca br. oraz Marię Skowrońską, radcę prawnego współpracującego ze spółką. Ponadto akcjonariusze odwołali z rady nadzorczej Macieja Nowaka, który został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu.

"Oficjalnie Maciej Nowak został wybrany na wiceprezesa zarządu dopiero 13 sierpnia, jednak już od trzech miesięcy był on oddelegowany do pełnienia tej funkcji jako członek rady nadzorczej i spisał się w tej roli doskonale. Dzięki jego pracy mamy otwarte negocjacje z potencjalnymi partnerami z Hiszpanii, z Indii oraz z Iranu, a na horyzoncie pojawiają się kolejne kraje. Ponadto jest on pomysłodawcą nowych ofert Infoscanu dla lekarzy i podmiotów medycznych w Polsce. Wybór dokonany przez radę nadzorczą jest według mnie bardzo dobry. Jestem przekonany, że razem jako zarząd uda nam się istotnie rozwinąć działalność spółki" - podsumował prezes.