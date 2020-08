Akcjonariusze Mabionu udzielą spółce pożyczek w łącznej wys. do 15 mln zł

"Wypracowana przez nas w pierwszym kwartale bieżącego roku nowa strategia rejestracyjna wymaga pewnego przeformatowania sposobu finansowania spółki. Obecny etap przygotowujący rejestrację MabionCD20 w EMA wymaga zewnętrznego finansowania i my jako akcjonariusze i założyciele, wypełniamy poczynioną deklarację wsparcia dla spółki. Nasze dalsze współfinansowanie tego projektu wynika z przekonania i wiary, zarówno w to ważne przedsięwzięcie, jakim jest zarejestrowanie i wprowadzenie do sprzedaży na rynkach europejskich i w USA leku MabionCD20, jak i w unikalny w tej części Europy potencjał spółki, który zostanie w pełni doceniony i wykorzystany w najbliższych latach" - powiedział reprezentujący Twiti Investments Ltd. i jednocześnie były przewodniczący rady nadzorczej Mabionu Robert Aleksandrowicz, cytowany w komunikacie.