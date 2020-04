giełda 43 minuty temu

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 maja o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 200 000 akcji własnych w celu umorzenia, za kwotę do 90 mln zł, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. W projektach uchwał znajduje się również punkt dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości 8,65 zł brutto na akcję.