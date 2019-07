górnictwo 46 minut temu

Akcjonariusze PGNiG za objęciem nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyrazili zgodę na objęcie 10 000 nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway AS o łącznej wartości subskrypcyjnej 1 mld koron norweskich, wynika z podjętych uchwał. NWZ zarządziło także przerwę w obradach do 21 sierpnia br., do godz. 12.00.