Akcjonariusze Polwaksu zdecydują 25 marca br. o nowej emisji akcji (aktual.)

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Polwax, zwołane na 25 marca 2019 roku, na żądanie akcjonariusza Krzysztofa Moski, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, ma podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 300 000 akcji (zwykłych i imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku: 1 akcja = 2 głosy na WZ), uprawniających łącznie do 12 079 673 głosów na walnym zgromadzeniu.