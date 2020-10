Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,03 euro dywidendy na akcję

"Roczne walne zgromadzenie spółki w dniu 5 października 2020 r. postanowiło, że z łącznego zysku bilansowego w wysokości 27 312 967,83 euro za rok obrotowy 2019 zostanie wypłacona dywidenda w wysokości 0,03 euro na akcję uprawnioną do otrzymania dywidendy, a pozostałe saldo zostanie przeniesione na nowy rachunek. Spółka posiada 54 mln akcji, z których 1 939 280 są w posiadaniu spółki jako akcje własne. (akcje własne nie są uprawnione do otrzymania dywidendy.) W związku z tym 52 060 720 akcji jest uprawnionych do otrzymania dywidendy, łączna kwota dywidendy do wypłaty akcjonariuszom wynosi 1 561 821,6 euro (co jest wynikiem 52 060 720 akcji pomnożonych przez 0,03 euro)" - czytamy w komunikacie.